بن رحمة أساسيا رفقة ويست هام في مواجهة رين

يخوض الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، اليوم السبت، مباراة تحضيرية رفقة ناديه وسيت هام الإنجليزي في مواجهة رين.

وحسب الحساب الرسمي لنادي ويست هام على “تويتر”، سيدخل بن رحمة، أساسيا ضمن تسكيلة ناديه في هذه المباراة.

كما يسعى الدولي الجزائري، من خلال هذه المواجهة، لابراز جاهزيته البدنية، من أجل كسب ثقة مدربه، تحسبا للموسم الكروي الجديد.