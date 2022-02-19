بن رحمة أساسيا رفقة ويست هام في مواجهة نيوكاستل

تواجد الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، ضمن التشكيلة الأساسية لناديه ويست هام، في المواجهة التي ستجمعهم بنادي نيوكاستل

وكشف الحساب الرسمي لنادي ويست هام، التشكيلة الأساسية التي ستبدأ هذه المواجهة، والتي ضمت اسم بن رحمة.

ويعول مدرب ويست هام، على لاعبه الدولي الجزائري، في سعيه لتحقيق الفوز، وتعزيز رصيدهم بثلاثة نقاط جديدة

يذكر أن المباراة التي ستجمع رفقاء سعيد بن رحمة، بالضيف نيوكاستل، تدخل ضéمن الجولة الـ25 من الدور الإنجليزي الممتاز