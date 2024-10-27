بن رحمة أساسيا ضمن تشكيلة ناديه ليون في مواجهة أوكسير

يواجه الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، اليوم الأحد، رفقة ناديه أولمبيك ليون، الضيف نادي اوكسير، برسم الجولة التاسعة من الليغ1 الفرنسية.

وكشفت إدارة نادي ليون، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، تشكيلتها الأساسية التي ستبدأ هذه المباراة، والتي ضمت اسم بن رحمة.

ويعول مدرب نادي ليون، على نجمه الدولي الجزائري، في قيادة الفريق لتحقيق فوز جديد، بالنظر لتألق بن رحمة في المباريات الأخيرة.

يذكر أن سعيد بن رحمة، ساهم في الفوز الأخير لناديه ليون، في الليغ1، برباعية على حساب نادي لوهافر، بتسجيله الهدف الربع.