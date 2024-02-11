بن رحمة أساسيا في أول ظهور رسمي له مع ليون
بقلم كريم تيغرمت
يخوض الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، اليوم الأحد، أول مباراة رسمية له مع ناديه الجديد ليون، في مواجهة مونبوليي.
وكشفت إدارة نادي ليون، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، التشكيلة الأساسية للفريق في هذه المباراة، والتي ضمت اسم بن رحمة.
وستكون هذه المباراة، أول فرصة لبن رحمة، من أجل تأكيد أحقيته في حمل قميص ليون، ومحاولة فرض نفسه أساسيا في تشكيلة الفريق.
يذكر أن المباراة التي ستجمع سعيد بن رحمة وناديه ليون، بفريق مونبوليي، تدخل ضمن الجولة الـ21 من الليغ1 الفرنسية.
🦁 Notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 pour affronter Montpellier ! 👊🔴🔵#MHSCOL pic.twitter.com/KlY9JHeJMW
— Olympique Lyonnais (@OL) February 11, 2024
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