بن رحمة أساسيا في أول ظهور رسمي له مع ليون

يخوض الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، اليوم الأحد، أول مباراة رسمية له مع ناديه الجديد ليون، في مواجهة مونبوليي.

وكشفت إدارة نادي ليون، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، التشكيلة الأساسية للفريق في هذه المباراة، والتي ضمت اسم بن رحمة.

وستكون هذه المباراة، أول فرصة لبن رحمة، من أجل تأكيد أحقيته في حمل قميص ليون، ومحاولة فرض نفسه أساسيا في تشكيلة الفريق.

يذكر أن المباراة التي ستجمع سعيد بن رحمة وناديه ليون، بفريق مونبوليي، تدخل ضمن الجولة الـ21 من الليغ1 الفرنسية.