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الرياضة

بن رحمة أساسيا في القمة بين ويست هام ومانشستر

بقلم عزيز طالبي
بن رحمة أساسيا في القمة بين ويست هام ومانشستر
بن رحمة
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يتواجد الدولي الجزائري سعيد بن رحمة في القائمة الأساسية لفريق ويست هام تحسبا لمواجهة مانشستر يونايتد.

وستجري القمة الكروية بين ويست هام ومانشستر يونايتد ضمن مبايات الجولة 35 من عمر الدوري الإنجليزي بملعب لندن الأولمبي.

وكان مهاجم الخضر قد شارك في المباراة الماضية بشكل إحتياطي أمام مانشستر سيتي، قبل أن تأتيه الفرصة اليوم في القمة الكروية.

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