بن رحمة أساسيا في قمة الكأس بين ويست هام وأرسنال

عاد الدولي الجزائري سعيد بن رحمة إلى التشكيلة الأساسية لفريقه ويست هام بعد غياب طويل خلال مواجهة أرسنال اليوم الأربعاء.

وأعلن المدرب مويس عن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها والتي عرفت تواجد سعيد بن رحمة في المباراة التي تندرج ضمن كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بملعب “فيلا بارك”.

وعاد مهاجم الخضر إلى التشكيلة الأساسية، بعد غياب طويل لأسباب تكتيكية بعدما كان النجم الأول في الفريق الإنجليزي الموسم الماضي.

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