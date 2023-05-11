بن رحمة أساسيا في مباراة ويست هام أمام ألكمار الهولندي

يتواجد الدولي الجزائري سعيد بن رحمة في التشكيلة الأساسية لفريق ويست هام المعنية بمواجهة أزاد ألكمار في دوري المؤتمر الأوروبي.

وستلعب المباراة القوية بين النادي البريطاني والهولندي بملعب “لندن” الأولمبي.

ويبدو أن المدرب مويس إقتنع بمردود مهاجم الخضر مؤخرا، بعدما استسلم لأمره ووضعه في القائمة الأساسية بعد قيادة الجزائري لرفقائه للفوز أمام مانشستر يونايتد بهدفيه الشخصي الوحيد.

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