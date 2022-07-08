بن رحمة أساسيا في مباراة ويست هام و سيرفت السويسري

تواجد الدولي الجزائري سعيد بن رحمة في التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها المدرب مويس في مباراة ويست هام أمام ونادي سيرفت السويسري التحضيرية للموسم الجديد.

وبدّد تواجد مهاجم “الخضر” الشكوك حول رحيله عن فريقه الإنجليزي صوب إحدى الفرق الراغبة في ضمه.

كما سيحمل بن رحمة نفس الرقم 22 الذي عوّد عليه عشاقه في النادي الإنجليزي. على أمل تقديم موسم استثنائي.

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