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الرياضة

بن رحمة أساسيا في مواجهة توتنهام

بقلم كريم.تيغرمت
بن رحمة أساسيا في مواجهة توتنهام
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تواجد الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، ضمن التشكيلة الأساسية لناديه واست هام، والتي ستواجه اليوم الأحد، توتنهام، ضمن الدوري الإنجليزي.

وكشف الحساب الرسمي لنادي واست هام، التشكيلة الأساسية للفريق، التي ستبدأ هذه المواجهة، والتي تواجد ضمنها اسم بن رحة.

ويأتي اعتماد المدرب دافيد مويز، على نجمه الجزائري، نظير تألق هذا الأخير منذ انطلاق الموسم الجاري.

يذكر أن بن رحمة، ساهم إلى حد الآن في خمسة أهداف رفقة وايت هام، ما مكنه من فرض نفسه ضمن التشكيلة الأساسية للفريق.

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