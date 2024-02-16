بن رحمة أساسيا في مواجهة ليون ونيس في الليغ 1  

تواجد الدولي الجزائري سعيد بن رحمة في التشكيلة الرئيسية التي سيعتمد عليه مدربه في ليون خلال مواجهة نيس الفرنسي.

و ستجري المباراة بملعب “غروباما ستوديوم” ضمن الجولة الـ 22 من البطولة الفرنسية.

و ستكون الفرصة مواتية للمهاجم بن رحمة لنشر بريقه الفني أمام أنصار الفريق سيما وأن اللقاء ستعلب داخل القواعد.

كما سيكون من الجانب الأخر، متوسط الميدان هشام بوداوي غائبا عن المباراة بسبب الإصابة التي تلقاها في وقت سابق.

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