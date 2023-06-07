بن رحمة أساسيا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

يتواجد الدولي الجزائري سعيد بن رحمة القائمة الأساسية التي سيعتمد عليها مدربه مويس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وقرّر المدرب مويس الاعتماد على مهاجم الخضر بالنظر إلى الفعالية الكبيرة التي أصبح يقدّمها خاصة في المباريات الأخيرة من منافسة البطولة الإنجليزي وحتى المنافسة الأوروبية.

وسيكون بن رحمة أمام موعد هام جدا، وهو التتويج بالمنافسة الأوروبية لاول مرة في مشواره الكروي.

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