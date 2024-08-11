بن رحمة أساسيا مع ليون في مواجهة أرسنال

يواجه الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، اليوم الأحد، رفقة ناديه أولمبيك ليون الفرنسي، نادي أرسنال الإنجليزي.

وكشفت إدارة نادي ليون، تشكيلتها الأساسة التي ستبدأ هذه المباراة الودية التحضيرية، والتي ضمت اسم بن رحمة.

وتحمل هذه المواجهة الودية التحضيرية، صبغة رسمية، باعتباراها تدخل ضمن كأس الإمارات التي ينضمها نادي أرسنال قبل بداية كل موسم، برعاية طيران الإمارات الراعي الرسمي للنادي اللندني.

وسيكون الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، مطالبا بالتألق، واظهار كامل جاهزيته في هذا الاختبار القوي، لفرض نفسه في تشكيلة ناديه ليون، تحسبا للموسم الجديد.