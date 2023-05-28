بن رحمة أساسيا مع ويست هام في مواجهة ليتسر سيتي

يواجه الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، اليوم الأحد، رفقة ناديه، ويست هام، مضيفهم ليستر سيتي، لحساب البريمرليغ.

وكشغت إدارة ويست هام، عبر الحساب الرسمي لفريق على تيوتر، تشكيلتها الأساسية، والتي ضمت اسم بن رحمة.

كما يعول مدرب ويست هام، على جاهزية نجمه الجزائري، بهدف احراز النقاط الثلاثة في هذه المواجهة.