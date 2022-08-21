بن رحمة أساسيا ويفشل في قيادة ويست هام لرد الاعتبار

شارك الدولي الجزائري سعيد بن رحمة أساسيا، اليوم الأحد، في مباراة فريقه ويست هام أمام برايتون في ملعب لندن الدولي.

وفشل بن رحمة في قيادة زملائه للفوز أمام الضيف القوي، خلال المباراة التي انتهت بتسجيل ثنائية نظيفة.

كما غادر بن رحمة في الدقيقة 75 من عمر المواجهة التي قدّم فيها ماعليه.

وتعتبر مباراة اليوم ثالث تعثّر لـ “المطارق” في منافسة “البريمرليغ”.

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