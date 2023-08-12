بن رحمة أساسي في مواجهة واست هام ضد بورنموث

أعلن مدرب واست هام الإنجليزي، دافيد مويس، عن تشكيلته الأساسية في إفتتاحية البريميرليغ موسم 2023.2024، ضد نادي بورنموث.

وقرر المدرب مويس، إقحام لاعبه الدولي الجزائري السعيد بن رحمة، أساسيا في أول خرجة في إفتتاح الموسم الجديد، وستلعب المواجهة بداية من الساعة 15.00 زوالا، بملعب فيتاليتي.