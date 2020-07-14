بن رحمة أفضل لاعب في “الشامبيونشيب” !

نشر موقع “هوسكورد” المختص في الإحصائيات، تقريرا مطولا عن النجم الجزائري “سعيد بن رحمة” الذي يصنع أفراح فريقه “برينتفورد” في الآونة الأخيرة.

وأكدت ذات المصادر، أنه على أندية “البريميرليغ” منافسة “تشيلسي” على ضم الجوهرة الجزائرية، خاصة أن أرقامه تؤكد علو كعبه.

فحسب موقع “هوسكورد”، فإن النجم الجزائري “بن رحمة” هو أفضل لاعب في “الشامبيونشيب”.

وبلغة الأرقام فإن بن رحمة سجل 18 هدف ومنح زملائه 8 تمريرات حاسمة في 40 مباراة شارك فيها.

كما أن لديه معدل تسديدات على المرمى مرتفع بمعدل 4.3 تسديدة كل 90 دقيقة، ومعدل تمريراته المفتاحية 2.4 في كل مباراة، ومعدل مراوغاته 3.2 في كل مباراة.

وفي آخر 6 مباريات شارك فيها مع فريقه “برينتفورد”، نجح في تسجيل 7 أهداف كاملة.