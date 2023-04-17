بن رحمة أكثر اللاعبين مساهمة تهديفيا بالبريميرليغ في فريقه

سجل الدولي الجزائري السعيد بن رحمة، أمس الأحد، هدفا ضد أرسنال في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي إنتهى بهدفين في كل شبكة.

وبهذا الهدف نصب لاعب الخضر بن رحمة نفسه، أكثر اللاعبين مساهمة تهديفيا في فريقه واست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

برصيد 8 مساهمات تهديفية، بخمسة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي من 18 مباراة، وهدفين في كأس الإتحاد الإنجليزي.