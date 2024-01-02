بن رحمة أمام فرصة خيالية في مباراة ويست هام وبرايتون

يتواجد الدولي الجزائري سعيد بن رحمة في التشكيلة الأساسية التي سيلعبها فريقه ويست هام أمام برايتون .

وستلعب المباراة، بملعب لندن الدولي ضمن الجولة 20 من منافسة البطولة الإنجليزية.

ويسعى بن رحمة لتقديم مباراة في القمة. و رد الاعتبار لنفسه بعد ضربة الجزاء التي ضيعها أمام ارسنال، ونال غضب الجماهير و مدربه دافيد مويس.

كما ستكون الفرصة مواتية لجناح “المطارق” وجلب انظار الناخب الوطني جمال بلماضي مجددا، الذي يملك ورقتين، منها بن رحمة الذي قد يكون في كتيبته، بحكم إصابة غويري الذي يلعب في نفس منصبه تقريبا.

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