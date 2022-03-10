بن رحمة أمام فرصة ذهبية للتصالح مع مدرب ويستهام

سيكون الدولي الجزائري سعيد بن رحمة على موعد مع التصالح مع مدربه في ويستهام الإنجليزي دافيد مويز بداية من اليوم.

وحسبما أوردته صحيفة “هامرز نيوز”، فإن المدرب مويز سيعتمد بنسبة كبيرة على بن رحمة أساسيا في مباراة إشبيلية الإسباني في الدور 16 من الدوري الاوروبي.

كما أشارت إلى أن الفرصة مواتية لبن رحمة للتألق في المواجهة الإنجليزية الإسبانية وكسب ود مدربه. في ظل إصابة نجم الفريق غارود بوين.

يذكر أن المصدر عنون تقريره ” إذا لم يلعب بوين، فمن المحتمل أن يحصل بن رحمة على فرصة رائعة لإثارة إعجاب مويس”.

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