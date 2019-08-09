“بن رحمة” :”أنا جاهز وسعيد بالبقاء مع برينتفورد”

الرياضة
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“بن رحمة” :”أنا جاهز وسعيد بالبقاء مع برينتفورد”
بقلم إسماعيل عشاش

أكد الدولي الجزائري “سعيد بن رحمة” بأنه جاهز لإستئناف المُنافسة الرسمية رفقة ناديه “برينتفورد”، بداية من يوم غد السبت.

وصرّح الجناح الطائر من على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام” :”السعادة هي حالة نفسية ليس وجهة مُعينة”.

وواصل إبن عين تموشنت في نفس السياق :”أنا جاهز”.

وجاءت هذه التصريحات من طرف صاحب الـ23 عاما، لتوضح بأنه تجاوز فشل صفقة إنتقاله لصفوف “أستون فيلا”.

وكان النجم السابق لـ”نيس” على بُعد خطوات من التوقيع لـ”الأسود” والذين كانو سيفتحون له أبواب “البريمير ليغ”.


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