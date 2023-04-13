بن رحمة إحتياطي في مواجهة غينك البلجيكي

أحال المدرب ديفيد مويس، لاعبه الدولي الجزائري السعيد بن رحمة لمقاعد الإحتياط، في مواجهة غينك البلجيكي، برسم مواجهة ذهاب الدور الربع نهائي لدوري المؤتمرات الأوروبية.

وسيخوض لاعب الخضر السعيد بن رحمة، المواجهة الثانية تواليا كإحتياطي بعد مواجهة فولهام السابقة، التي شارك فيها في 29 دقيقة وحقق الهامرز الفوز بهدف نظيف.