بن رحمة احتياطياً في مواجهة أولمبياكوس

عاد الدولي الجزائري، السعيد بن رحمة، إلى قائمة فريقه أولمبيك ليون، بعد غيابه حوالى 25 يوما.

واستدعى مدرب أولمبيك ليون، بيير ساج، الدولي الجزائري، بن رحمة، لمواجهة اليوم الخميس، أمام أولمبياكوس، في إطار الجولة الأولى من منافسة “أوروبا ليغ”.

ووضع مدرب “لوال” لاعب الخضر على قائمة البدلاء، تحسبا لهذه المواجهة التي ستنطلق بعد نحو ساعة من الآن، بملعب “غروباما”.

للإشارة، غاب الدولي الجزائري، بن رحمة، عن آخر مواجهتين لفريقه، أمام كل من لانس وستراسبورغ.