بن رحمة احتياطياً في مواجهة ليون و غلاسكو رينجرز

يوجد الدولي الجزائري، السعيد بن رحمة في القائمة الاحتياطية لفريقه أولمبيك ليون الفرنسي الذي يواجه غلاسكو رينجرز الأسكتلندي.

في إطار مواجهة الجولة الثانية من دور مجموعات “الأوروبا ليغ”. التي يحتضنها ملعب “إيبروكس” بمدينة غلاسكو، بداية من الساعة الثامنة مساء.

وقرر مدرب “لوال”، إحالة لاعبه الجزائري إلى مقاعد البدلاء، رغم تألقه في مواجهة الجولة الأولى من المنافسة الأوروبية، وتسجيله هدف الفوز أمام أولمبياكوس اليوناني.

وخاض بن رحمة، مع فريقه أولمبيك ليون أربع مواجهات منذ انطلاق الموسم، من أصل سبع مباريات. وتمكن من تسجيل هدف واحد.