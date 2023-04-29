بن رحمة احتياطيا في مواجهة واست هام و كريستال بالاص

تواجد الدولي الجزائري، إسماعيل بن رحمة، في القائمة الاحتياطية، في مواجهة فريقه واست هام و كريستال بالاص، برسم الجولة 34 من البريميرليغ.

وسينطلق اللقاء بين الفريقين، بداية من الساعة 12.30، بالتوقيت المحلي، والذي سيُجرى بملعب “سالهورست” الخاص بنادي كريستال بالاص.

ومن المنتظر، أنّ يقحم المدرب ديفيد مويس، لاعب الخضر بن رحمة، كجوكر في اللقاء، للعودة بنتيجة إيجابية من ميدان الخصم.

للإشارة، يحتل واست هام المركز 15 في ترتيب البريميرليغ هذا الموسم، برصيد 34 نقطة، وعلى بعد 5 نقاط على أول المهددين بالسقوط ليستر سيتي صاحب 29 نقطة.