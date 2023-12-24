بن رحمة: “الجدد ضخوا دماء جديدة في المنتخب وهذا مفتاح التتويج بالكان”

أشاد الدولي الجزائري، ونجم وست هام الانجليزي، سعيد بن رحمة، بالإضافة القوية التي قدمها اللاعبون الجدد في صورة شايبي وعوار وبوعناني.

وفي حوار خص به شبكة “بي ان سبورت” القطرية. رد بن رحمة بخصوص حظوظ الخضر في كأس إفريقيا: “المنتخب يمتلك لاعبين جدد وصلوا مؤخرا، هم شباب ودم جديد في المنتخب”.

وأضاف: “نمتلك مجموعة جيدة بمثابة عائلة وان شاء الله نصل لأبعد نقطة ممكنة”

كما أوضح بن رحمة، بأن المنافسة في نسخة كوت ديفوار، لن تكون سهلة، ليضيف: “لكن هذه بطولة ويجب عليك أن تشارك من أجل الفوز بها. حتى تواجه المنتخبات الكبير مثل كوت ديفوار والسنغال”.

وواصل الدولي الجزائري: “يجب أن تحضر نفسك جيدا من أجل التتويج، ومن يسعى للتتويج لن يفكر في أمور أخرى وأنت تمتلك هدفا رئيسيا.. الجزائر تمتلك منتخبا كبيرا وسنذهب بعيدا في البطولة”.

وعرج بن رحمة للحديث عن علاقته المتذبذبة مع مدرب “الهامرز” ديفيد مويس، وقال: “علاقة عادية، بلا زيادة ولا نقصان.. هو يقوم بخياراته وأنا أتقبلها، ليس لدي أي خيار آخر، وبدوري سأواصل العمل”.