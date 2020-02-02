عاجل

ADS

بن رحمة: “الحمد لله.. أحبك والدي”

الرياضة
  • -
  • 0
بن رحمة: “الحمد لله.. أحبك والدي”
بقلم أمير بهلول

نشر “سعيد بن رحمة” لاعب “برينتفورد” الإنجليزي صورة احتفاله بأهدافه الثلاثة التي سجلها في مرمى “هال سيتي” أمس السبت.

وكان “بن رحمة” قد قاد فريقه لتحقيق فوز كبير في “الشامبيونشيب” بنتيجة 5-1 وجعل فريقه في المركز الخامس بفارق 6 نقاط عن المتصدر.

وغرّد “الجزائري” عبر موقع “التويتر” قائلا: “الحمد لله.. أحبك والدي”، يذكر أن نجم “برينتفورد” كان فقد والده منذ أكثر من أسبوع.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=767031

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com