بن رحمة: “الحمد لله.. أحبك والدي”

نشر “سعيد بن رحمة” لاعب “برينتفورد” الإنجليزي صورة احتفاله بأهدافه الثلاثة التي سجلها في مرمى “هال سيتي” أمس السبت.

وكان “بن رحمة” قد قاد فريقه لتحقيق فوز كبير في “الشامبيونشيب” بنتيجة 5-1 وجعل فريقه في المركز الخامس بفارق 6 نقاط عن المتصدر.

وغرّد “الجزائري” عبر موقع “التويتر” قائلا: “الحمد لله.. أحبك والدي”، يذكر أن نجم “برينتفورد” كان فقد والده منذ أكثر من أسبوع.