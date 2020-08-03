بن رحمة: “المدرب يمنحني ثقة تجعلني سعيدا بالعب تحت قيادته”

أثنى الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، لاعب برينتفورد، على مدربه توماس فرانك، مؤكدا أن هذا الأخير يمنحه ثقة كبيرة تجعله سعيدا باللعب تحت قيادته.

وصرح بن رحمة، في حوار لصحيفة “فرانس فوتبول”: “في الواقع المدرب توماس فرانك، هادئ للغاية، وأتحدث كثيرا معه، وهو يمنحني الثقة 100%”.

وأضاف الدولي الجزائري: “هذه الثقة تجعلني سعيدا للعب له، إلى جانب ذلك هو يعرف جيدا كيف يبقى هادئا”.

وتابع سعيد بن رحمة: “حتى خلال التدريبات عندما يضغط علينا، يحس الحفاظ على هدئه، وأعتقد أن شخصيته، وموقفه ينعكسان علينا”.