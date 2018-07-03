بن رحمة اليوم في إنجلترا لترسيم إنضمامه لناديه الجديد

سيصل الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة في الساعات القليلة القادمة للمملكة البريطانية، بغرض التوقيع بصفة رسمية مع ناديه الجديد “برانتفورد”.

وأكدت جريدة “ليكيب” والعديد من وسائل الإعلام البريطانية، بأن الصفقة حُسمت ولاينقصها سوى إجراء اللاعب للفحوصات الطبية، للتأكد من سلامته.

ومن المُفترض أن يُعلن عن إنتقال الجناح لـ”ذو بيز” بعقد يستمر لثلاثة سنوات، مُقابل راتب مُحترم لم يُكشف عنه للساعة.

وسيستفيد “نيس” من قيمة 3 ملايين أورو، وهي قيمة لابأس بها، خاصة وأن عقد، بن رحمة كان سينتهي صائفة 2019.