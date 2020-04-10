بن رحمة :”امكثوا في بيوتكم كورونا خطير”

الرياضة
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بن رحمة :”امكثوا في بيوتكم كورونا خطير”
بقلم إسماعيل عشاش

دعا نجم المنتخب الوطني سعيد بن رحمة، جميع الجزائريين لأخذ إحتياطاتهم، خلال فترة الحجر الصحي لتفادي فيروس كورونا.

وصرّح لاعب برينتفورد، للموقع الرسمي للفاف قائلا :”السلام عليكم، معكم سعيد بن رحمة، عليكم الإلتزام بالحجر الصحي”.

وواصل :”أمكثوا في بيوتكم، إنه أمر مهم جدا، وأشكر جميع الأطباء والمسعفين الذين يقومون بعمل كبير”.

وختم :”وان تو ثري فيفا لالجيري”.

#وعينا_يحمينارسالة لاعب المنتخب الوطني سعيد بن رحمة للوقاية من فيروس كورونا

Publiée par FAF-Fédération Algérienne de Football sur Vendredi 10 avril 2020


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