بن رحمة :”امكثوا في بيوتكم كورونا خطير”

دعا نجم المنتخب الوطني سعيد بن رحمة، جميع الجزائريين لأخذ إحتياطاتهم، خلال فترة الحجر الصحي لتفادي فيروس كورونا.
وصرّح لاعب برينتفورد، للموقع الرسمي للفاف قائلا :”السلام عليكم، معكم سعيد بن رحمة، عليكم الإلتزام بالحجر الصحي”.
وواصل :”أمكثوا في بيوتكم، إنه أمر مهم جدا، وأشكر جميع الأطباء والمسعفين الذين يقومون بعمل كبير”.
وختم :”وان تو ثري فيفا لالجيري”.
#وعينا_يحمينارسالة لاعب المنتخب الوطني سعيد بن رحمة للوقاية من فيروس كورونا
Publiée par FAF-Fédération Algérienne de Football sur Vendredi 10 avril 2020
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