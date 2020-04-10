بن رحمة :”امكثوا في بيوتكم كورونا خطير”

دعا نجم المنتخب الوطني سعيد بن رحمة، جميع الجزائريين لأخذ إحتياطاتهم، خلال فترة الحجر الصحي لتفادي فيروس كورونا.

وصرّح لاعب برينتفورد، للموقع الرسمي للفاف قائلا :”السلام عليكم، معكم سعيد بن رحمة، عليكم الإلتزام بالحجر الصحي”.

وواصل :”أمكثوا في بيوتكم، إنه أمر مهم جدا، وأشكر جميع الأطباء والمسعفين الذين يقومون بعمل كبير”.

وختم :”وان تو ثري فيفا لالجيري”.