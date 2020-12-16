بن رحمة: “اندمجت بشكل مثالي مع الهامرز”

الرياضة
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بن رحمة: “اندمجت بشكل مثالي مع الهامرز”
بقلم أمير بهلول

أبدى النجم الجزائري “سعيد بن رحمة”، عن سعادته بمشاركته الأولى كأساسي رفقة فريقه “وست هام” مؤكدا أنه يريد التألق طوال الموسم.

وقال “بن رحمة” في تصريحاته للموقع الرسمي: “أنا سعيد بمشاركتي الأولى كأساسي في الفريق وأنني لعبت لمدة 84 دقيقة”.

وأضاف: “مباراة تلو الآخرى أشعر بتحسن وأنني أندمج بشكل مثالي مع الفريق ومع طريقة لعب النادي”.

وتابع: “المدرب واللاعبين يساندونني ويقدمون لي الدعم اللازم وهو الأمر الذي يسهل اندماجي في الفريق”.

وختم كلامه: “أنا ألعب للفريق وليس لي شخصيا، كل ما أفعله في المباراة يكون لمساعدة النادي وزملائي على تحقيق نتائج إيجابية”.


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