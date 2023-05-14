بن رحمة بديلا في مواجهة برينتفورد

غاب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، اليوم الأحد، عن التشكيلة الأساسية لناديه ويست هام، والتي ستواجه برينتفور لحساب البريمرليغ.

وكشفت الحساب الرسمي لنادي ويست هام على “تويتر”، التشكيلة الأساسية التي ستخوض هذا اللقاء، والتي غاب عنها بن رحمة.

كما قرر المدرب ديفيد مويس، اراحة نجمه الجزائري، بإبقائه على دكة البدلاء، مع امكانية الاعتماد عليه بديلا في الشوط الثاني.

يذكر أن سعيد بن رحمة، بذل مجهود كبير في المباراة الأخير التي قاد فيها ناديه ويست هام، للفوز في ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمرات