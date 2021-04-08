بن رحمة: “تعلمت الكثير من الفنيات في الجزائر”

الرياضة
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بن رحمة: “تعلمت الكثير من الفنيات في الجزائر”
بقلم كريم.تيغرمت

تحدث الدولي الجزائري سعيد بن رحمة نجم واست هام الانجليزي، عن بداياته في عالم كرة القدم، والتي كانت من الجزائر.

وصرح بن رحمة، في حوار خاص: “قضيت أجمل أيام طفولتي في الجزائر، إلى غاية سن 12 سنة، أين التحقت بعدها بوالدتي في فرنسا”

وأضاف: “بدأت كرة القدم في سن الخامسة، وسط الحي في الجزائر، أين اكتشفني أحد المدربين وأعجب بمهاراتي، وأصبحت مدلل الفريق، كونا فريقا رائعا”.

وأردف: “تعلمت العديد من الأشياء خلال ممارستي كرة القدم في الجزائر، خاصة من الناحية الفنية، أين كنا نحب اللعب الفني قبل كل شيء”.

وتابع سعيد بن رحمة: “يمكنك الركض لـ15 كلم، والقتال، لكن في الجزائر، إذا كنت لا تحسن ترويض الكرة، المراوغة، والقيام بالجسر الصغير فالأمور ستكون صعبة”.


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