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 بن رحمة ثالث أفضل مراوغ في الشامبين شيب

الرياضة
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 بن رحمة ثالث أفضل مراوغ في الشامبين شيب
بقلم كريم.تيغرمت

حلّ الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، لاعب نادي بيرينت فورد الإنجليزي، في المركز الثالث لترتيب أفضل المراوغين في بطولة الشامبين شيب.

وتحصل سعيد بن رحمة، على معدل 3.4 مراوغة ناجحة هذا الموسم، ليحتل بذلك المركز الثالث في ترتيب أفضل المراوغين.

وكان الدولي الجزائري، مسبوقا في هذا الترتيب بثلاثة لاعبين، لوكاس بوي، وآدم دياخابي، بمعدل 3.8، وكيل إدوارد بمعدل 3.7 مراوغة ناجحة.

يذكر أن سعيد بن رحمة 24 عاما، يبصم على موسم كبير في الدرجة الثانية الإنجليزية، أين سجل 10 أهداف ومنح 8 تمريرات حاسمة في 34 مباراة شارك فيها.


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