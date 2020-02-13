بن رحمة ثاني أفضل هداف إفريقي في الشامبين شيب

يعد الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، مهاجم برينتفورد الإنجليزي، ثاني أفضل هداف إفريقي لهذا الموسم، في الشامبين شيب الإنجليزية.

وكشفت الإحصائيات، أن سعيد بن رحمة، بصم لحد الآن على 9 أهداف في الشامبين شيب، ليحتل بها المركز الثاني في ترتيب الهدافين الأفارقة.

ويحتل الدولي هذا المركز، بفارق هدف واحد عن المتصدر، النجم الغاني أندري أيو، (10 أهداف)، مهاجم نادي سوانزي سيتي.

يذكر أن سعيد بن رحمة (24 عاما)، يبصم على أحد أفضل مواسمه رفقة ناديه برينتفورد، ما جعله محل أطماع العديد من أندية البريميرليغ الإنجليزية.