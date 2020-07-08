بن رحمة حديث العام والخاص في “إنجلترا”

يصنع النجم الجزائري “سعيد بن رحمة”، الحدث في الوسط الرياضي الإنجليزي، بعد تألقه الكبير مع فريقه “برينتفورد”.

فقد تمكن “بن رحمة” مرة أخرى من قيادة فريقه لتحقيق فوز مثير أمام “تشارلتون”، أمس الثلاثاء فكان مسجل هدف التعادل لفريقه في المباراة التي انتهت 2-1.

وبهذا الانتصار يكون نادي “برينتفورد” على بعد نقطتين من صاحب المركز الثاني من أجل الصعود المباشر للبريميرليغ.

في نفس السياق، أداء “بن رحمة”، بات على كل “لسان”، والجميع ينتظر أن تحسم صفقة إنتقاله إلى “تشيلسي” في قادم الأسابيع.

فبعض النقاد، يرون أن تواجد “بن رحمة” تحت قيادة “لامبارد” من شأنه أن يطور إمكانياته، خاصة أن “فرانكي” يعتمد كثيرا على الشباب وطريقة لعب النجم الجزائري تساعد “البلوز” كثيرا.