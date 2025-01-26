بن رحمة خارج التشكيلة الأساسية لناديه ليون في مواجهة نانت

يغيب الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، اليوم الأحد، عن التشكيلة الأساسية لناديه ليون، في المواجهة التي ستجمعهم بنادي نانت، لحساب الليغ1.

وكشفتن إدارة نادي ليون، عبر السحاب الرسمي للفريق على منصة “X”، عن تشكيلتها الأساسة، والتي غاب عنها اسم بن رحمة.

وقرر مدرب نادي ليون، الابقاء على لاعبه الدولي الجزائري، على دمة البدلاء، مع امكانية الاعتماد عليه بديلا، في الشوط الثاني.

يذكر أن هذه المباراة اتي ستجمع سعيد بن رحمة،وماديه ليون، بمضيفهم نادي نانت، تدخل ضمن الجولة الـ19 من الليع1 الفرنسية.