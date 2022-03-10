بن رحمة خارج التشكيلة الأساسية لواست هام في مواجهة اشبيلية 

يواجه الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، رفقة ناديه واست هام، مضيفهم نادي اشبيلية، ضمن الدور الـ16 من الدوري الأوربي

وكشف ادارة واست هام، عبر الحساب الرسمي للفريق، عن تشكيلته الأساسية في هذه المواجهة، والتي غاب عنها اسم بن رحمة.

كما فضل مدرب النادي الإنجليزي، باقاء لاعبه الجزائري في لادكة البدلاء من جديد، مع امكانية الاعتماد عليه في الشوط الثاني.