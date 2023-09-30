بن رحمة خارج التشكيلة الأساسية لويست هام في مواجهة شفيلد

يغيب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، عن التشكيلة الأساسية لناديه ويست هام، في المباراة التي ستجمعهم اليوم السبت، بفريق شفيلد يونايتد.

وكشفت إدارة ويست هام، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “تويتر” تشكيلتها الأساسية، والتي غاب عنها اسم بن رحمة.

وتعد هذه ثاني مباراة على التوالي، ضمن الدوري الإنجليزي، التي يغيب فيها الدولي الجزائري، عن التشكيلة الأساسية لناديه.

يذكر أن سعيد بن رحمة، قد ساهم بتمريرة حاسمة، في الفوز الأخير لناديه أمام لينكولن سيتي، ضمن كأس الرابطة الإنجليزية.