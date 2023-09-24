بن رحمة خارج التشكيلة الأساسية لويست هام أمام ليفربول

يخوض نادي ويست هام الإنجليزي، الذي ينشط فيه الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، مباراة الجولة السادسة من البريمرليغ، في مواجهة ليفربول.

وكشفت إدارة ويست هام، عبر حاسبها الرسمي، تشكيلتها الأساسية في هذا اللقاء، والتي غاب عنها اسم بن رحمة.

وفضل المدرب ديفيد مويس، إبقاء نجمه الدولي الجزائري، على دكة البدلاء، مع امكانية الاعتماد عليه في الشوط الثاني.