بن رحمة :”دخلنا عام 2021 بأفضل طريقة”

الرياضة
  • -
  • 0
بن رحمة :”دخلنا عام 2021 بأفضل طريقة”
بقلم إسماعيل عشاش

عبّر الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، عن فرحته الكبيرة، بالفوز غير المتوقع، الذي عاد به رفقة ناديه واست هام، من أرضية ملعب “غوديسون بارك” أمام إيفرتون، سهرة أمس الجمعة.

وكتب الجناح الطائر على حسابه الرسمي في “إنستغرام” :”سعيد جدا بدخولنا العام الجديد بإنتصار، كل التهاني لزملائي”.

ولعب صاحب المُراوغات السحرية، أساسيا وأكمل المُباراة الى غاية دقيقتها الأخيرة، في سابقة بالنسبة له خلال الموسم الجديد.

ويسير نجم برينتفورد في الطريق الصحيح، لفرض نفسه مع “الهامرز”، وهذا رغم إفتقاده للفعالية أمام المرمى لحد الساعة.

ونجح إبن عين تموشنت، لحد الساعة في تقديم تمريرتين حاسمتين، ولكنه فشل في إفتتاح عداده التهديفي في البريميرليغ.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=942645

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com