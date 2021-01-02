بن رحمة :”دخلنا عام 2021 بأفضل طريقة”

عبّر الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، عن فرحته الكبيرة، بالفوز غير المتوقع، الذي عاد به رفقة ناديه واست هام، من أرضية ملعب “غوديسون بارك” أمام إيفرتون، سهرة أمس الجمعة.

وكتب الجناح الطائر على حسابه الرسمي في “إنستغرام” :”سعيد جدا بدخولنا العام الجديد بإنتصار، كل التهاني لزملائي”.

ولعب صاحب المُراوغات السحرية، أساسيا وأكمل المُباراة الى غاية دقيقتها الأخيرة، في سابقة بالنسبة له خلال الموسم الجديد.

ويسير نجم برينتفورد في الطريق الصحيح، لفرض نفسه مع “الهامرز”، وهذا رغم إفتقاده للفعالية أمام المرمى لحد الساعة.

ونجح إبن عين تموشنت، لحد الساعة في تقديم تمريرتين حاسمتين، ولكنه فشل في إفتتاح عداده التهديفي في البريميرليغ.