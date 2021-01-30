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بن رحمة سبب سعادة “الرجل الذهبي”

الرياضة
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بن رحمة سبب سعادة “الرجل الذهبي”
بقلم إسماعيل عشاش

عبّر مالك نادي واست هام يونايتد، دايفيد غولد، عن ارتياحه الكبير بعد نجاح إدارته في حسم صفقة الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، بشكل نهائي.

وغرّد المُلقب بـ”الرجل الذهبي” من على حسابه في “إنستغرام” :”أنا مسرور وأعلن لكم بأننا تمكنا من ضم بن رحمة نهائيا”.

وأضاف :”الدولي الجزائري، كان يحمل ألوان الهامرز على شكل إعارة فقط، قادما من برينتفورد”.

وختم :”صاحب الـ25 عاما، سيكون مُرتبطا معنا الى غاية 2026، بالتوفيق سعيد”.

وكلف مُحارب الصحراء، مُسيري “المطارق” ما قيمته 27 مليون أورو، وهو ما يؤكد الثقة الكبيرة التي يحظى بها داخل الفريق.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=953943

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