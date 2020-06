بن رحمة ضمن التشكيلة الأساسية لبرينتفورد في مواجهة فولهام

وكشف الحساب الرسمي لنادي برينتفورد، على “تويتر”، التشكيلة الأساسية الخاصة بهذه المواجهة، والتي تصدرها سعيد بن رحمة.

ويعول المدرب توماس فرانك، على الدولي الجزائري، المتألق هذا الموسم، لتحقيق نتيجة إيجابية، تسمح للفريق بمواصلة تقدمه لتحقيق الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن جهته، يسعى سعيد بن رحمة، لمواصلة البروز بقوة، خاصة وأنه يتواجد محط أنظار أكبر الأندية الإنجليزية الساعية لانتدابه في الميركاتو المقبل، على غرار أرسنال وتشيلسي.

The team is in at Craven Cottage#BrentfordFC #FULBRE pic.twitter.com/09bNZkV032

— Brentford FC (@BrentfordFC) June 20, 2020