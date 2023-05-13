بن رحمة ضمن التشكيلة المثالية لدوري المؤتمرات

أختير الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، نجم ويست هام الإنجليزي، ضمن التشكيلة المثالية لهذا الأسبوع من منافسة دوري المؤتمرات.

واختار موقع “سوفاسكور” المختص في الإحصائيات، بن رحمة، على رأس التشكيلته المثالية لمنافسة دوري المؤتمرات.

كما نال الدولي الجزائري، أفضل تنقيط في هذه التشكيلة المثالية، بحصوله على علامة (8.2)، كأعلى علامة.

يذكر أن سعيد بن رحمة، ساهم بهدف، في الفوز الذي حققه ناديه ويست هام، أمام نادي أواد ألكمار، بثنائية لهدف، في ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمرات.