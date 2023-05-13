بن رحمة ضمن التشكيلة المثالية لدوري المؤتمرات
أختير الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، نجم ويست هام الإنجليزي، ضمن التشكيلة المثالية لهذا الأسبوع من منافسة دوري المؤتمرات.
واختار موقع “سوفاسكور” المختص في الإحصائيات، بن رحمة، على رأس التشكيلته المثالية لمنافسة دوري المؤتمرات.
كما نال الدولي الجزائري، أفضل تنقيط في هذه التشكيلة المثالية، بحصوله على علامة (8.2)، كأعلى علامة.
يذكر أن سعيد بن رحمة، ساهم بهدف، في الفوز الذي حققه ناديه ويست هام، أمام نادي أواد ألكمار، بثنائية لهدف، في ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمرات.
🌍 | Team of the Week
Our UEFA Europa Conference League TOTW is now in! ⬇️
West Ham are the main side this time, as their players make up almost half of our XI, while their winger Saïd Benrahma is our #UECL Player of the Week. 🏅 pic.twitter.com/zRpEmJq9ku
— Sofascore (@SofascoreINT) May 12, 2023