بن رحمة ضمن التشكيلة المثالية للجولة الأولى من البريمرليغ

سجل الدولي الجزائري سعيد بن رحمة لاعب وست هام الإنجليزي، تواجده ضمن التشكيلة المثالية للجولة الأولى من البريمريلغ.

وكشف الموقع الرسمي للبريمرليغ، عبر “تويتر”، التشكيلة المثالية للجولة الاولى من السوسم الجديد، والتي ضمت اسم بن رحمة.

وتواجد الدولي الجزائري، ضمن هذه التشكيلة، إلى جانب العديد من النجوم، على غرار صلاح، أليسون، بوغبا، فيرننداز، وغيرهم.

يذكر أن سعيد بن رحمة، ساهم في فوز فريقه على نيوكاستل، من خلال تسجيله لهدف، وتقديم تمريرة حاسمة.