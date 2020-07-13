بن رحمة ضمن التشكيلة المثالية لهذا الأسبوع في الشامبين شيب

أختير الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، لاعب نادي برينتفورد الإنجليزي، ضمن التشكيلة المثالية لهذا الأسبوع في دوري الشامبين شيب.

وتواجد بن رحمة، ضمن هذه التشكيلة المثالية لأسبوع التشامبين شيب، كممثل وحيد لناديه برينتفورد، من بين بقية اللاعبين.

ويأتي هذا نظير تألق الدولي الجزائري، في آخر مباراة لناديه، أين قادهم للفوز على ديربي كونتي، بتسجيله لثنائية.

يذكر أن هذه ثاني مرة على التوالي، يتم فيها اختيار سعيد بن رحمة، ضمن التشكيلة المثالية لأسبوع الشامبين شيب.