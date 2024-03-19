بن رحمة :”طويت صفحة الماضي وسعيد بالعودة إلى المنتخب”

أبدى الدولي الجزائري سعيد بن رحمة سعادته الكبيرة بالعودة إلى بيت المنتخب الوطني بعد غيابه بسبب الحدث الشهيرة مع الناخب الوطني السابق.

وقال بن رحمة في تصريحه خلال الندوة الصحفية بالمركز التقني بسيدي موسى “أنا دائما فخور بالعودة إلى المنتخب الوطني، المنتخب الوطني أمر ضروري اللعب له، عدت إلى الجميع و إلى السعادة و المجموعة أراها جيدة”.

كما أضاف بن رحمة “لا توجد أي صفحة اطويها، بالنسبة لي صحيح لقد طويت الصفحة من أجل المنتخب الوطني، و أنا صحيح يجب أن أفكر في مستقبل المنتخب والامور الايجابية”.

وقال مهاجم ليون الفرنسي عن الناخب الوطني “بيتكوفيتش يتكلم جيدا، الفرنسي و يفهمها، نملك الطاقم الفني جميعه يتكلم الفرنسية و الإنجليزية، هنا أتواصل جيد”.

كما ختم بن رحمة “عدت الأسبوع الحالي إلى التدريب، و حاليا مشاركتي في المباراة الأولى، لم تتحدد لكن أؤكد أني سأكون جاهزا في المباراة الثانية”.