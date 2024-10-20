بن رحمة على دكة بدلاء ليون في مواجهة لوهافر

يغيب النجم الجزائري سعيد بن رحمة، اليوم الأحد، عن التشكيلة الأساسية لناديه ليون. في مباراتهم أمام نادي لوهافر لحساب الليغ1 الفرنسية.

ووفق ما كشفت عنه إدارة ليون، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، سيبدأ بن رحمة هذه المباراة من على دكّة البدلاء.

وفضّل مدرب ليون، ابقاء نجمه الجزائري على دكة البدلاء، مع امكانية إقحامه في الشوط الثاني.

وتدخل هذه المواجهة التي ستجمع سعيد بن رحمة، وناديه ليون، بالضيف لوهافر، تدخل ضمن الجولة الثامنة من الليغ1 الفرنسية.