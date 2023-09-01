بن رحمة على رأس تشكيلة ويست هام في مواجهة لوتون تاون

يحل الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، وناديه ويست هام، اليوم الجمعة، ضيوفا على نادي لوتون تاون، برسم الجولة الرابعة من البريمرليغ.

وحسب الصفحة الرسمية لنادي ويست هام، على “تويتر”، سيشارك بن رحمة، كعادته أساسيا ضمن تشكيلة ناديه في هذه المباراة.

ويسعى الدولي الجزائري، لمواصلة تألقه مع ناديه، من خلال تحقيق فوز جديد في هذه المباراة وتعزيز رصيدهم بثلاثة نقاط إضافية.