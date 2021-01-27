بن رحمة :”علينا مواصلة العمل”

الرياضة
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بن رحمة :”علينا مواصلة العمل”
بقلم إسماعيل عشاش

عبّر الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، عن إرتياحه بالفوز الكبير الذي حققه ناديه واست هام، على حساب كريستال بالاس، بثلاثية، سهرة أمس الثلاثاء.

وتحدث الجناح الطائر من على حسابه الرسمي في “إنستغرام” قائلا :”علينا مواصلة العمل سويا، والمكافحة لمواصلة الإنتصارات”.

وواصل :”لقد كان فوزا رائعا بالنسبة لنا”.

ولعب صاحب المُراوغات السحرية، في منصب جديد عليه كصانع ألعاب، ولكنه قدم مُستوى راقيا.

ويسير نجم برينتفورد السابق، في الطريق الصحيح، ليتحول لعنصر مُهم في تشكيلة الهامرز، بعد بداية موسم مُعقدة.


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