بن رحمة في مهمة حسم التأهل للنهائي الأوروبي الأول في مسيرته

يواجه الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، وناديه واستهام الإنجليزي، اليوم الخميس، أزاد ألكمار الهولندي. في ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمرات الأوروبي

وسيحتضن ملعب “لندن”، هذه المواجهة بين الفريقين، المقررة بداية من الساعة 20.00 مساءً بالتوقيت المحلي.

وسيكون لاعب الخضر بن رحمة، في مهمة حسم التأهل لأول نهائي منافسة أوروبية في مسيرته الكروية ومع فريقه.

ويعد هذا النصف النهائي، هو الثاني للدولي الجزائري مع واستهام، بعد اقصائه الموسم الماضي في نصف نهائي الأوروبا ليغ، أمام اينتراخت فرانكفورت.

يذكر أن سعيد بن رحمة، يُعد أكثر لاعب مساهمة تهديفيا مع فريقه واستهام، هذا الموسم بـ15 هدفاً، في كل المنافسات.

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